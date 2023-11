Guerre entre Israël et le Hamas : recrudescence d’actes antisémites en France

Durée de la vidéo : 1 min

Étoiles de David peintes sur les murs, insultes... Depuis le 7 octobre, 857 actes antisémites ont été recensés en France. Des tensions générées par la guerre entre Israël et le Hamas et fermement condamnées par le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.

Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier, une onde de choc se propage jusque dans l’Hexagone. L’horreur du conflit qui oppose le mouvement islamiste à l’État hébreu divise et attise la haine. La communauté juive est particulièrement visée. Dans le 14ème arrondissement de Paris, une soixantaine d’étoiles de David ont été peintes en bleu sur des immeubles. "C’est choquant, je ne me disais pas que ça pourrait arriver en bas de chez moi", déplore une habitante du quartier.

Déjà deux fois plus d'actes qu'en 2022

Des actes antisémites dont le nombre explose partout en France : 857 ont été recensés depuis le 7 octobre, en seulement 4 semaines. C’est plus du double par rapport à toute l’année 2022. Des tags, ou des insultes fermement condamnées par le préfet de police de Paris. "J’ai six enquêteurs qui ne travaillent que pour retrouver les auteurs de ces actes antisémites, et nous les retrouverons", avait affirmé Laurent Nuñez. Il encourage à porter plainte autant que possible pour que des poursuites judiciaires puissent être engagées.