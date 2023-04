Santé : dans l’Yonne, une maison de santé pour pallier le manque de médecins

Certains départements souffrent du manque de médecins, comme dans l’Yonne. Alors une maison de santé a été créée et permet à plusieurs médecins spécialistes de se relayer et de proposer une offre de soin variée aux habitants.

Pont-sur-Yonne (Yonne) et ses 3 300 habitants n’ont bientôt plus de médecins. "Moi, je n’ai plus de médecins, je n’en trouve pas", confie une habitante. "On se soigne tout seul", poursuit un autre. Il manque 77 médecins généralistes dans le département pour atteindre la moyenne nationale. Face à ce constat, un docteur a eu l’idée de créer une maison de santé pluridisciplinaire à Sens (Yonne). Dans la structure flambant neuve, ouverte il y a trois mois, se trouvent 35 praticiens dont des spécialistes.



Fidéliser les médecins

Pour les médecins, la maison de santé est aussi un plus. "C’est beaucoup plus facile de partager les informations sur le patient avec les confrères tout de suite, échanger les idées entre nous", explique le Dr Alexandra Gerasimou, cardiologue. En mai, l’équipe comptera six médecins généralistes. Pour tenter de fidéliser de futurs médecins, la mairie de Joigny (Yonne) a investi dans une ancienne sous-préfecture, à 5 minutes à pied de l’hôpital. Le lieu est désormais transformé en une grande colocation de six chambres, réservées aux jeunes stagiaires. Loyer et nourriture sont pris en charge.