Santé : d’où viennent les cheveux blancs ?

Des chercheurs ont percé le secret des cheveux blancs. Alors d’où viennent-ils ? Éléments de réponse avec le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, mardi 25 avril.

D’où viennent les cheveux blancs ? Il semble que le secret ait été découvert par des chercheurs new-yorkais et japonais. "D’abord une précision, les cheveux gris n'existent pas, en réalité, il y a des cheveux noirs et des cheveux blancs, c’est le mélange des deux qui donne l’impression de gris", précise le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, mardi 25 avril. "Un cheveu devient il blanc quand il n’a plus d’encre pour le colorer (....). Il faut que des cellules souches s’activent en cellules bourrées d’encre, la mélanine, et se déplacent dans la racine du cheveu" pour le colorer, explique Damien Mascret.



Des cheveux blancs en une nuit

"Mais ce qu’ont découvert les chercheurs c’est que les cellules peuvent rester bloquées dans la racine. Du coup, elles ne se rechargent plus. Les prochains cheveux qui pousseront seront donc blancs", révèle-t-il. Selon des légendes, les cheveux de Marie-Antoinette, qui attendait la guillotine, ont blanchi en une nuit. Est-ce possible ? Oui, car "un stress important, ou prolongé (...) va stimuler les cellules-souches qui vont toutes s’activer et se vider en même temps et ne plus retourner dans la niche pour se recharger. Ça sera donc définitif", conclut Damien Mascret.