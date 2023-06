Santé : consomme-t-on trop de compléments alimentaires ?

Les compléments alimentaires envahissent les rayons des pharmacies. Dits naturels, ils ont déjà été consommés par un Français sur deux. Pourtant, il existe des risques pour la santé.

De plus en plus présents dans les mains des influenceurs, les compléments alimentaires se font une place sur les réseaux sociaux. Gélules, pastilles, gommes à mâcher, les produits sont extrêmement variés. La promesse est belle : avoir une belle peau, être plus en forme, mais faut-il s’en méfier ? Édouard est un consommateur. Tous les matins, c’est le même rituel. Il ouvre ses petites boîtes pour prendre des compléments de vitamine. Ils les utilisent car il est vegan. Il est difficile pour lui d’avoir tous les nutriments nécessaires dans son assiette.

Un Français sur deux en a déjà consommé

Comme Edouard, de plus en plus de Français se laissent tenter. Selon une étude, une personne sur deux en aurait déjà consommé. Dans les pharmacies, le succès n’est pas démenti. Des dizaines de marques envahissent les rayons. La demande ne cesse d’augmenter. Et pour cause, il n’y a pas besoin d’ordonnance. Le marché est concurrentiel, des entreprises tentent de se démarquer.

Pour autant, ces produits dits naturels ne sont pas anodins. L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation alerte sur de possibles effets indésirables, parfois graves. Un médecin alerte quant à lui aux interactions médicamenteuses. Certains médicaments sont particulièrement contre indiqués, notamment avec l’emploi de certains compléments alimentaires.