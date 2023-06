Adolescent tué à Nanterre : le policier mis en cause a été placé en détention provisoire

Après 48 heures de garde à vue, le policier mis en cause dans la mort de Nahel n’a pas convaincu les enquêteurs de l’IGPN. Le fonctionnaire a été placé en détention provisoire, jeudi 29 juin.

Le policier qui a tué le jeune Nahel après un refus d’obtempérer est, ce jeudi 29 juin au soir, en prison. Il est mis en examen pour homicide volontaire, un qualificatif justifié par le procureur de Nanterre (Hauts-de-Seine) : "En l’état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d’usage de l’arme ne sont pas réunies." En garde à vue pendant 48 heures, le policier n’a pas convaincu les enquêteurs de l’IGPN.

Le récit du policier

Dans ses auditions, voici ce qu’il raconte. Il est 7h55 mardi matin, lorsqu’il prend en chasse une voiture jaune qui roule à vive allure. Il active son gyrophare et stoppe le véhicule. Ce dernier refuse le contrôle et redémarre, puis brûle un feu rouge. Ils le rattrapent dans les embouteillages un peu plus tard. Ils mettent un pied à terre et lui intiment l’ordre de s’arrêter. Le policier tire alors que la voiture redémarre. Voilà selon lui la seule raison pour laquelle il aurait fait feu : la peur que quelqu’un soit renversé et la crainte d’être percuté lors de son redémarrage.