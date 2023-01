Santé : les compléments alimentaires, oui, mais pas en excès

Les compléments alimentaires peuvent être des alliés pour la santé, mais aussi des ennemis s'ils sont consommés en excès. Le point sur le plateau du 19/20, lundi 16 janvier, avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

Les vitamines sont des médicaments, et il ne faut pas les prendre n'importe comment. "Par exemple, la vitamine C. Il en faut, mais si vous en prenez en excès, vous allez avoir des brûlures d'estomac, des ballonnements et même des diarrhées", explique le médecin et journaliste Damien Mascret présent, lundi 16 janvier, sur le plateau du 19/20. Même chose pour la vitamine D, également indispensable : en excès, elle peut donner des troubles du rythme cardiaque, et causer de sévères problèmes rénaux.

Une alimentation équilibrée

Enfin, le magnésium, un oligo-élément très important dont manquent les organismes de nombreux Français. "Attention parce qu'en excès, le magnésium ça vous donne des nausées, des vomissements, de la fatigue, une perte d'appétit, et ça a même un effet laxatif", ajoute Damien Mascret. Pour tenir bon durant l'hiver, misez sur une alimentation équilibrée et mangez "davantage de fruits et de légumes".