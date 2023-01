Santé : les cures de vitamine ont la cote en hiver

En ce début d’année 2023, nombreux se sentent fatigués. Pour mieux affronter l’hiver, certains ont recours aux vitamines : magnésium, zinc ou vitamine D.

Froid, fatigue, surmenage sur fond de grisaille, le mois de janvier rime souvent avec maux d’hiver. Pour se donner un petit coup de fouet, nombreux sont ceux qui ont recours aux vitamines. "Selon l’hiver, je suis un peu plus fatiguée et donc je décide de moi-même de prendre des vitamines pour complémenter et aller mieux", déclare une jeune femme. Leur vente double ainsi chaque année au mois de janvier.



Demander conseil

Les vitamines se déclinent à l’envie et sous toutes les formes. Mais attention aux excès. La prise de complément vitaminique nécessite conseil "parce qu’on a toujours une tante ou une voisine qui va vous dire ‘moi, je prends ci, ça serait bien pour toi’, mais chaque médicament est spécifique d’une personne", rappelle Yorick Berger, pharmacien. La vitamine C, la vitamine D et le zinc sont les superstars de l’hiver.