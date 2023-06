C. Vérove, M. Khiat, C. Weill-Raynal, M. Burgot, E. Pelletier, T. Le Bras, L. Houeix, M. Hauville, B. Laigle, M. Birden, E. Sizarols, @REVELATEURSFTV, O. Sauvayre

Ce jeudi 29 juin avait lieu, à Nanterre, la marche blanche en mémoire de Nahel, un adolescent tué mardi 27 juin par un tir policier. À la fin du rassemblement, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre.

Pour rendre hommage à Nahel, tué lundi 26 juin par un tir policier, une foule compacte, jeudi 29 juin, à Nanterre (Hauts-de-Seine). En tête du cortège, la mère de l’adolescent lève le poing, imitée par la foule. Auprès d’elle, sur la camionnette, des figures de la lutte contre les violences policières. La rancœur contre la police unie les manifestants et prend le pas sur le recueillement. "Sans justice, il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de paix morale, sociale", dit le réalisateur Mathieu Kassovitz.

Des heurts et des feux de voitures

Après deux heures de rassemblement, la colère éclate. Parvenus devant la préfecture des Hauts-de-Seine, les organisateurs de la marche peinent à faire reculer les manifestants. La marche se termine dans la confusion et les fumées des gaz lacrymogènes. Le face-à-face avec la police débute. Dans les rues adjacentes, de jeunes émeutiers érigent des barricades et allument des feux de voiture. La police déploie la brigade motorisée, des hélicoptères, huit personnes sont interpellées. "C’était n’importe quoi ici, ils étaient en train de jouer au chat et à la sourie. La soirée va être encore plus chaude qu'hier et avant-hier", dit un habitant de la ville.