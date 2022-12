Pénurie de médicaments : l’épidémie de Covid-19 en Chine met à mal le marché français

Du fait de l’augmentation du nombre de cas positifs au Covid-19 en Chine, l’approvisionnement en médicaments est délicat en France, notamment avec une pénurie de paracétamol et d’Amoxicilline.

Les tiroirs de sirop sont presque vides et les boîtes de paracétamol en petit nombre dans la réserve des pharmacies françaises. L’approvisionnement de certains médicaments en tension. 80 % des principes actifs du Doliprane et l'Amoxicilline viennent de Chine, mais le pays réquisitionne massivement sa production. "La sortie de la stratégie zéro-Covid en Chine a conduit à une augmentation des cas, ce qui fait que vous avez une pénurie de ressources humaines donc un risque d’arrêt d’un certain nombre de productions", explique Frédéric Bizard, économiste de la santé.



Des références vitales pourraient manquer



Au-delà des molécules courantes, des références vitales pour les malades pourraient manquer, comme pour des personnes cardiaques, diabétiques ou dans la nécessité urgente d’une intervention. Pour le paracétamol, la France se tourne vers l’Inde et les États-Unis. Mais des experts demandent une nationalisation pour sortir la dépendance. Si l’épidémie de Covid-19 perdure en Chine, il pourrait également y avoir des pénuries de masques et de matériel médical.