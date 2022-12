Italie : à Basilicate, les habitants ne payeront pas le gaz pendant 9 ans

Au sud de l’Italie, à Basilicate, se trouve la deuxième réserve pétrolière d'Europe. Les compagnies ont été autorisées à exploiter les sous-sols de la région mais en contrepartie, le gaz sera gratuit pour tous les habitants pendant neuf ans.

La Basilicate (Italie) est la deuxième plus grande réserve européenne d’hydrocarbure. Les géants, comme Eni et Total, extraient 50 000 barils chaque jour. Pour continuer d’exploiter ses sous-sols, les compagnies pétrolières ont été priées de faire un cadeau aux habitants : le gaz sera gratuit pendant neuf ans. À Potenza, la famille Sabia ne regarde plus sa gazinière de la même façon. "L’hiver dernier, quand on a su que le prix du gaz augmentait, on était inquiets. Maintenant, avec cette aide, on est plus tranquille", confie Patrizia Sabia.



Un bruit permanent



Le cadeau a été négocié par le président de la région avec les compagnies. Mais il n’est pas question de pousser à la consommation pour autant. "Pour bénéficier de ce bonus, il est nécessaire d’avoir réduit sa consommation de 6% à 10% l’année précédente", détaille Vito Bardi, président de la région de la Basilicate. Mais autour de l’usine, le bruit est permanent, en plus de l’odeur d’œufs pourris qui plane. "J’ai l’impression que ça me tue quotidiennement", déplore Nino Marchiona, vigneron.