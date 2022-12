Brésil : les habitants sous le choc après l’annonce du décès de Pelé

En direct de Rio de Janeiro (Brésil), jeudi 29 décembre, nous retrouvons la journaliste Fanny Lothaire qui rapporte les émotions des Brésiliens après l’annonce de la mort du roi du football Pelé.

La légende du foot brésilien, Pelé, est mort jeudi 29 décembre à l’âge de 82 ans. Que représentait-il pour les Brésiliens ? "Le roi Pelé est mort, vive le roi Pelé, voilà ce que les Brésiliens viennent tout juste de me dire alors même que son décès venait d’être annoncé", rapporte la journaliste Fanny Lothaire en direct de Rio de Janeiro (Brésil). "C’est tout un pays qui est en deuil aujourd’hui. Les Brésiliens sont sous le choc", poursuit-elle. Avant sa mort, Pelé était très malade.



L’égalité sociale



Pour ceux qui l’ont vu jouer, "Pelé est tout simplement le plus grand joueur au monde" avec "un jeu de jambes incroyable, inoubliable qui a permis au foot et au Brésil de rayonner partout dans le monde", affirme Fanny Lothaire. Ancien ministre des Sports et ancien ambassadeur de l’Unicef, Pelé a beaucoup fait pour l’égalité sociale. "Mais il reste aussi très critiqué car c’est le premier grand joueur noir issu des favelas qui aurait, selon eux, pu faire beaucoup plus pour l’égalité raciale dans le pays", expose la journaliste.