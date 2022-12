Emploi : en crise, le métier d'ambulancier peine à recruter

La profession d’ambulancier n’attire pas en France. 15 000 postes sont à pourvoir et pour ceux déjà en activité, il y a beaucoup de frustration. Nombreux sont ceux qui dénoncent un manque de moyens et des salaires inadaptés.

L’alerte du Samu vient de tomber. Des ambulanciers se mettent aussitôt en route. Toute la journée, ils traitent des appels d’urgence pour le compte du Samu comme pour l’intervention d’une octogénaire ayant fait un malaise diabétique. Le métier, pourtant essentiel, est en pleine crise de recrutement. 15 000 postes d’ambulanciers sont à pourvoir en France mais il n’y a pas de candidats. Nicolas Guillaume est un des rares à se former grâce à un cursus d’un an pour obtenir son diplôme d’État.



Des salaires trop bas



"Ce côté aide à la personne, j’ai toujours été dedans et ce métier demande beaucoup de temps. Il faut s’accrocher mais ça vaut le coup. J’ai trouvé ma voix et je ne veux pas la quitter", assure Nicolas Guillaume. Son profil est inespéré pour le directeur qui reçoit 800 appels chaque jour. Il lui est impossible de prendre en charge tous les patients. Une ambulance sur quatre reste au garage, faute de personnel. Ce qui rebute les candidats, ce sont les salaires, à peine plus que le Smic.