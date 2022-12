Guerre en Ukraine : l’Otan plus uni que jamais

La guerre en Ukraine a eu un très fort impact sur l’énergie et a également modifié les rapports de force au sein de l’Otan. Quel est désormais le rôle des pays membres ? Quels sont les enjeux ?

C’est un conflit que personne n’osait imaginer. "Cartes sur table", revient sur l’onde de choc planétaire provoquée par l’invasion en Ukraine. Nouveaux équilibres et déséquilibres d’un monde replongé dans la guerre. En dix mois, l’armée russe a conquis 65 000 km2 ukrainiens, l’équivalent de la surface de l’Irlande. Vladimir Poutine comptait ainsi éloigner l’Otan de ses frontières, son attaque a eu l’effet inverse.

Des dizaines de milliers de morts aux portes de l'Europe



L’Organisation du traité atlantique nord a repris des couleurs, et s’élargit, avec la Suède et la Finlande qui sortent de leur neutralité historique. La Bosnie, Georgie et Ukraine se portent candidats. 40 000 hommes de l’Otan, trois fois plus qu’avant la guerre, sont désormais déployés sur le front et prêts à réagir à tout instant. L’Union européenne reste solidaire derrière l’Ukraine, mais pour affronter les conséquences du conflit, chaque pays préfère jouer sa propre carte. En dix mois, la guerre en Ukraine aura provoqué des dizaines de milliers de morts aux portes de l’Europe, une course à l’armement inédite, et fait ressurgir la menace nucléaire. Personne n’est capable de dire ce que réserve l’année 2023.