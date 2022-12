Covid-19 : les tests aux frontières sont-ils efficaces ?

J. Debraux, S. Guibout, C. Ricco

L’Europe n’a pas encore acté de mesures envers les voyageurs en provenance de Chine, car le dépistage obligatoire est jugé injustifié par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Ces tests sont-ils vraiment efficaces ?

Face à la nouvelle flambée épidémique en Chine, quelles leçons peut-on tirer des vagues précédentes ? Les tests obligatoires avant l’embarquement, la prise de température ou encore la mise en quarantaine à l’arrivée ont plusieurs fois montré leurs limites. "On sait que la technique du tester, tracer, isoler ne suffira pas. Elle avait déjà été expérimentée lors du variant qui s’est avéré être Omicron et on sait maintenant (...) qu’il a été diffusé dans le monde entier", rappelle Benjamin Davido, infectiologue.



Un sous-variant d’Omicron déjà présent



Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies affirme qu’un dépistage obligatoire envers les voyageurs venant de Chine n’est pas justifié, car le niveau d’immunité en Europe est relativement élevé. Mais pour certains scientifiques, cela permettrait de détecter des nouveaux variants. Parmi eux, BF7, un sous-variant d’Omicron, déjà présent en France, mais qui n’inspire aucune inquiétude au monde médical pour l’heure.