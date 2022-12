Restauration rapide : au 1er janvier, la fin du tout jetable au profit du tout réutilisable

A. Chopin, T. Leriche, F. Badaire, P. Aubert, T. Mongellaz, C. Gadelorge, C. De Chassey

Dès le 1er janvier, la restauration rapide devra changer ses habitudes. Si l’établissement dispose d’au moins 20 couverts en salles, il ne doit plus utiliser de vaisselle à usage unique. C’est un dispositif de la loi anti-gaspillage de 2020.

L’ère du tout jetable dans la restauration rapide, c’est bientôt du passé. Les grandes chaînes, elles, sont prêtes. Mais est-ce le cas pour les enseignes indépendantes ? Dans son petit restaurant géorgien, Magda Gegenava sait qu’elle aura du mal à s’adapter. Tous les jours au service et au fourneau, elle sert ses clients qui mangent sur place dans de vraies assiettes. Mais les couverts sont en bois, jetable, les verres en carton et elle ne voit pas comment passer au tout réutilisable, surtout en été, où "il y a énormément de personnes sur la terrasse".

Période de rodage



Un autre restaurateur a pris les devants. Depuis deux ans, il utilise de la vaisselle en plastique lavable. Une évidence pour lui, même s’il a fallu embaucher un plongeur et acheter un lave-vaisselle professionnel. "La satisfaction client, elle est palpable, et nous aussi on est contents de faire quelque chose de bien pour la planète", déclare Guillaume Natas, restaurateur. Le gouvernement autorisera une période de rodage, mais à terme, le non-respect de cette loi coûtera 1 500 euros d’amende.