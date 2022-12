Football : le roi Pelé s'est éteint à 82 ans

Le célèbre joueur de football brésilien Pelé est mort, jeudi 29 décembre, à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer du côlon. Il était reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

Jusqu’à son dernier souffle, Pelé aura été veillé par des proches à São Paulo (Brésil). Mais il s’agit bien du pays tout entier qui était accroché aux bulletins de santé du roi, l’ancienne star du football nationale. Edson Arantes do Nascimento dit Pelé, est né en 1940. Il effectue ses premières touches de balle lors des entraînements de son père, footballeur lui aussi. En 1958, il devient une célébrité internationale à 17 ans lorsque ses six buts permettent au Brésil de remporter la Coupe du monde, notamment en battant la France de Kopa et Fontaine.

"C’est et restera le meilleur joueur de tous les temps"



"Le ballon était son frère, il faisait partie de sa famille. Il marquait du pied-droit, du gauche et de la tête. Il était hyper complet et physiquement très fort. C’est et restera le meilleur joueur de tous les temps", explique Jacques Vendroux, journaliste sportif. Il marque le millième but de sa carrière à la fin des années 60. Pelé remplit les stades, attire les curieux, notamment lors d’une visite à Paris, lors de laquelle il présente la Coupe du monde. Même après avoir raccroché les crampons, le seul joueur à avoir remporté un Mondial trois fois, est omniprésent. Il devient ministre des Sports au Brésil, ambassadeur de l’Unesco et de la FIFA. Il s’en est allé à 82 ans.