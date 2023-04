Santé : un espoir de traitement pour le vitiligo

Un nouveau traitement pourrait changer le quotidien des personnes atteintes de vitiligo, cette dépigmentation de la peau. Une nouvelle crème sera bientôt disponible en pharmacie. Les précisions avec le médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mardi 25 avril.

Une nouvelle crème pour les personnes atteintes de vitiligo sera bientôt disponible en pharmacie. Cela va-t-il changer leur quotidien ? "Disons que c’est prometteur car dans les deux grandes études réalisées, après six mois d’application de cette crème immuno-modulatrice, deux fois par jour, 3 malades sur 10 ont vu une amélioration importante de l’atteinte du visage", déclare le médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mardi 25 avril. Les résultats sont aussi prometteurs sur le corps.



Une maladie difficile à assumer

"Les limites tout de même c’est d’une part, qu’il s’agissait de personnes avec une dépigmentation qui ne devait pas dépasser 10% de la surface du corps, et, d’autre part, qu’on ne sait pas combien de temps va durer l’effet de la crème", précise Damien Mascret. Mais la maladie reste bénigne et non contagieuse. En réalité, "c'est le regard des autres le problème" car la maladie cause une dépigmentation de la peau.

Parmi Nos sources

Vitiligo et UV

Ruxolitinib (en anglais)

Liste non exhaustive