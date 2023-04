Santé : quand les personnes atteintes de vitiligo ne veulent plus se cacher

Durée de la vidéo : 2 min.

France 3

Article rédigé par M.-P. Samitier, V. Bouffartigue, S. Sonder - France 3 France Télévisions

Le vitiligo est une maladie bégnine et non contagieuse mais souvent difficile à assumer. L'animatrice et ancienne championne de planche à voile, Nathalie Simon, a longtemps caché ses mains, avant de les révéler au grand jour.

Pendant longtemps, Nathalie Simon a caché ses mains, transformée par la maladie dont elle est atteinte, le vitiligo, une maladie qui évolue en créant des taches blanches sur la peau. Aujourd’hui, elle brandit ses mains fièrement. Cette maladie chronique de la peau n’a pas entaché sa force, ni sa forme. C’est une discussion avec sa fille, Nina, qui a déclenché sa décision en lui rappelant qu’une mannequin en a fait la différence dans son métier.

Un changement du regard des gens Nathalie Simon a provoqué de nombreuses réactions très positives sur les réseaux sociaux en dévoilant son vitiligo. "C’est ça que j’attends, c’est qu’il y ait un changement de regard des gens sur ceux qui ont le vitiligo et du coup un changement de regard de ceux qui ont le vitiligo sur eux-mêmes", confie-t-elle. Son camouflage lui prenait beaucoup de temps. Aujourd’hui, elle utilise seulement les crèmes prescrites par le dermatologue et une lampe à bronzer, recommandée par son médecin.