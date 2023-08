Santé : le moustique tigre continue de se répandre en France

Une alerte rouge a été lancée en Ile-de-France face à la propagation du moustique tigre. Faut-il s’inquiéter de cette situation ? Le point avec Damien Mascret, sur le plateau du 12/13 ce mercredi 30 août.

Il va falloir se montrer vigilant face à la hausse du moustique tigre en France qui continue de se répandre et qu’il est impossible d’arrêter. “Il est présent dans au moins 71 départements en France et progresse encore avec le réchauffement climatique. Or, ce moustique peut parfois transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou Zika. Des maladies répandues dans les régions tropicales et subtropicales, ce qui explique qu’en 2023, pour la dengue, on en est déjà à 439 cas importés par des voyageurs au retour de ces zones”, précise Damien Mascret, mercredi 30 août.

Il faut être en période de contagiosité

Mais s’il se répand en France, tout le monde ne risque pas d’être contaminé. “Car il faut deux conditions pour s’infecter. La première, c’est une personne malade en période de contagiosité pendant une fenêtre d’une dizaine de jours seulement. Il faut ensuite que ce malade contagieux soit piqué par un moustique tigre qui va alors pouvoir s’infecter et transmettre à son tour le virus à un humain. Le périmètre de vol d’un moustique tigre est de moins de 500 mètres, ce qui explique que les transmissions se font de façon très localisée autour d’un malade”, conclut le journaliste et médecin.