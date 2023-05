Gers : la grippe aviaire déjà de retour

Les restrictions sanitaires à peine levées, la grippe aviaire est de retour dans le Gers. Un nouveau coup de massue et une épidémie hors de contrôle selon les éleveurs.

À Manciet (Gers), David Penelle, éleveur installé depuis quatre ans, accuse le coup : dimanche dernier, ses 15 000 canards ont été abattus en raison d’un nouvel épisode de grippe aviaire. Plus rapide et plus virulent, il accable d’éleveur. "Ce qu’on projectionne, c’est 52 000 canards par an. Et j’ai 51 000 canards abattus en trois ans", déplore-t-il.

Des indemnisations qui trainent

David n’est pas seul dans ce cas. À moins de 15 min de là, à Castillon-Debats (Gers), Lionel Candelon, éleveur et fondateur des "Canards en colère", n’en peut plus de subir. "Je ne pense pas qu’il y ait une profession aujourd’hui en France qui depuis deux ans, ne peut plus travailler. Ce n’est jamais arrivé", commente ce dernier. Il déplore n’avoir pas encore reçu plusieurs indemnisations de l’État. Dans le rayon fatidique des 10 km d’un foyer de grippe aviaire, l’élevage de Lionel est en attente d’un abattage préventif de tous ses canards.