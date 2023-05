Santé : quelles sont les causes des AVC ?

Les causes d’un accident vasculaire cérébral (AVC) pourraient être la pollution, le tabagisme ou l’alcool. C'est ce que révèle une étude décryptée sur le plateau du 12/13, vendredi 12 mai, par le journaliste Damien Mascret.

En France, plus de 120 000 personnes sont hospitalisées chaque année après un AVC. Et ce chiffre est probablement sous-estimé, car un petit AVC peut passer inaperçu. “On savait déjà que la pollution, en particulier par les particules fines, augmentait le risque de migraine et de maladies neurodégénératives type Alzheimer ou Parkinson, mais les chercheurs japonais ont voulu savoir si l’exposition chronique à la pollution atmosphérique ne nous rendait pas plus vulnérable en cas d’accident vasculaire cérébral”, explique le journaliste et docteur Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13 ce vendredi 12 mai.

Les chercheurs ont pris deux groupes de souris, dont l’un soumis pendant une semaine à l’équivalent de la pollution de Pékin, et leur ont provoqué un AVC. Celles qui ont baigné dans la pollution ont eu des AVC bien plus graves et une moins bonne récupération.

Le tabac et l’alcool, des facteurs aggravants

Il semblerait que ce soit la même chose chez l’Homme, “car beaucoup d’indices vont dans ce sens, mais il y a d’autres risques qu’on peut d’ores et déjà éviter”. Le premier est de ne pas fumer, car le tabagisme augmente de 197 % le risque d’AVC. Il est recommandé de faire du sport, l’activité physique régulière réduit de 26 % le risque d’AVC. Quant à l'alcool, avec un verre par jour, “le risque d’hémorragie cérébrale est augmenté de 50 %”. C’est également un risque si l'on ne fait ponctuellement des excès. Avec “plus de 5 verres au moins une fois par mois, le risque d’hémorragie augmente de 59 %”, conclut le journaliste.

Parmi nos sources

AVC et Pollution (en anglais)

Liste non exhaustive