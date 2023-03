Santé : en France, une femme sur quatre est victime d'un AVC

Durée de la vidéo : 2 min.

France 3

Article rédigé par D. Mascret - France 3 France Télévisions 12/13

Le collectif "Femmes et AVC" a révélé un chiffre choc, mardi 21 mars, dans le cadre du lancement d'une campagne de prévention. Le journaliste et médecin Damien Mascret explique sur le plateau du 12/13 pourquoi il s'agit de la première cause de mortalité chez les femmes.

Une femme sur quatre est victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) en France. Le risque augmente à partir de 25 ans, avec un âge majeur "autour de 70 ans" selon le journaliste Damien Mascret, qui ajoute que "10 % des femmes vont faire un AVC avant 45 ans." Certaines femmes sont plus à risque : "Celles qui ont eu leurs premières règles à 10 ans ou avant, celles qui ont eu une ménopause avant 45 ans et celles qui pendant leur grossesse ont eu de l'hypertension ou du diabète." Appeler les urgences en cas d'AVC Pour éviter de faire un AVC, Damien Mascret conseille de "surveiller sa tension artérielle et prendre un traitement si on a de l’hypertension (...) Éviter de fumer, de grossir, et puis bouger." Il rappelle aussi les principaux symptômes : "La paralysie d’un bras ou d’une jambe, la déformation de la bouche ou encore des difficultés à parler." Dans ce cas, il faut appeler le 15. Et si les symptômes disparaissent, "il faut consulter car c’est ce qu’on appelle un accident ischémique transitoire et c’est souvent le prélude d’un AVC." Parmi Nos Sources Santé publique France

