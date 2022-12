Covid-19 : feu vert de la Haute Autorité de santé pour deux nouveaux vaccins

Deux nouveaux vaccins contre le Covid-19 vont être proposés. Il ne s'agit pas de vaccin ARN, comme l'explique Frédérique Prabonnaud sur le plateau du 12/13, jeudi 8 décembre.

Jeudi 8 décembre, la Haute Autorité de santé a donné son feu vert au laboratoire Sanofi et Novavax pour des vaccins contre le Covid-19 qui ne sont pas ARN. "Aujourd'hui, quand vous allez faire votre rappel, on vous propose ceux de Pfizer et de Moderna, des ARN", explique Frédérique Prabonnaud, sur le plateau du 12/13. Les nouveaux vaccins ayant obtenu un feu vert sont "traditionnels", ce sont des vaccins recombinants.

Une vaccination ouverte à tous

Ces nouveaux vaccins pourraient être une option pour les personnes craignant les vaccins ARN. "Ces vaccins ARN messager restent ceux de référence, ils sont efficaces, ils sont sûrs", poursuit la journaliste. Les personnes éligibles à une nouvelle dose de vaccin contre le Covid-19 sont celles qui risquent de faire des formes graves : les plus de 60 ans ou les malades fragiles. "La vaccination est également ouverte à toutes les personnes qui le souhaitent", conclut Frédérique Prabonnaud.