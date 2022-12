Pêche : des bateaux de pêcheurs ne sont plus rentables

Des pêcheurs décident d’arrêter leur activité à cause du Brexit et de l’augmentation des prix du carburant. L’avenir de la filière est en question.

Des pêcheurs sont contraints de stopper leur activité parce que leurs bateaux ne sont plus rentables. Le cout de l’entretien ainsi que les prix élevés du carburant sont la cause de cette perte économique. Pour répondre à ces problématiques, le président de l’armement "Hent ar Bugale" a dû se résigner à placer un bateau au plan d’accompagnement individuel, ce qui ressemble à un plan de casse. "On est dans une impasse financière", affirme Serge Guyot.

Une aide importante réclamée

Malgré une potentielle aide de 500 000 euros pour chaque bateau, cela pourrait entrainer de lourdes conséquences. "On a l’obligation de ne pas réinvestir pendant cinq ans si on sort des bateaux (…) on se tire une balle dans le pied", déplore Serge Guyot. 63 navires bretons pourraient totalement arrêter leur activité. Au total, la région bretonne souhaite une aide à hauteur de 51 millions d’euros. La réponse de l’État devrait intervenir fin décembre ou début janvier.