Covid-19 : "La campagne de vaccination" va démarrer "à partir du 3 octobre" avec l'arrivée des "nouveaux vaccins", indique François Braun

Le ministre de la Santé et de la Prévention était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 27 septembre 2022.

Face à une "reprise de la circulation du virus", la "campagne de vaccination" avec "les nouveaux vaccins bivalents contre Omicron" va démarrer "à partir du 3 octobre", annonce ce mardi le ministre de la Santé François Braun sur franceinfo.



>> Variant Omicron : qui sont les personnes prioritaires pour recevoir les vaccins anti-Covid de dernière génération ?

"Nous constatons depuis trois semaines une reprise de la circulation du virus", indique le ministre, évoquant "une nouvelle dose de rappel pour les populations cibles". Cela va concerner "les personnes fragiles, les plus de 60 ans, les professionnels de santé et les personnes qui sont en contact avec les personnes fragiles". Cela ne concernera pas la population générale, même si "bien entendu, si vous souhaitez vous faire vacciner, vous pourrez", poursuit-il. "À partir du 3 octobre, nous aurons à disposition dans les pharmacies, sur les centres de vaccination, ce nouveau vaccin bivalent, c'est-à-dire ce vaccin qui vous vaccine sur la souche sauvage mais également contre Omicron", précise François Braun.

"On met son masque"

Concernant le port du masque, François Braun appelle à "reprendre du bon sens" : "Lorsqu'on est les uns sur les autres, c'est plus raisonnable de mettre son masque. Lorsqu'on est avec une personne très fragile, on met son masque".



Les contaminations au Covid-19 ont accéléré ces derniers jours en France après une reprise entamée début septembre, mais avec des conséquences encore incertaines à l'hôpital, ont détaillé les autorités sanitaires, mi-septembre. "La circulation du SARS-CoV-2 s'est accélérée sur l'ensemble du territoire métropolitain avec des indicateurs virologiques en forte progression", a résumé Santé publique France dans un point publié sur la période du 12 au 18 septembre.

Autre indice d'un regain de l'épidémie : plus d'un million de tests Covid-19 ont été réalisés la semaine semaine passée en France. Ce baromètre de la crise sanitaire dépasse ainsi le seuil symbolique du million pour la première fois depuis six semaines, après avoir atteint en août ses plus bas niveaux depuis deux ans.