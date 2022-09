Variant Omicron : qui sont les personnes prioritaires pour recevoir les vaccins anti-Covid de dernière génération ?

Comme un air de déjà vu : les contaminations au Covid-19 ont accéléré ces derniers jours en France après une reprise entamée début septembre, mais avec des conséquences encore incertaines à l'hôpital, selon Santé publique France dans un point publié jeudi soir sur la période du 12 au 18 septembre.

Un bilan qui intervient alors qu'une nouvelle étape dans la vaccination anti-Covid en France est atteinte : la Haute autorité de Santé a donné mardi son feu vert à trois vaccins de dernière génération, adaptés à Omicron, pour une nouvelle campagne de rappel à l'automne, couplée à celle contre la grippe.

Ces nouveaux vaccins de dernière génération adaptés aux variants d'Omicron ont été élaborés par Pfizer/BioNTech et Moderna : des millions de doses ont déjà été livrées à travers la France, notamment aux hôpitaux référents qui livrent ensuite en ville et les centres de vaccination. Ainsi, cinq millions de doses adaptées au sous-variant BA1 d'Omicron ont déjà été livrées. Contre le virus qui circule le plus, le BA5, ce sont également cinq millions de doses qui doivent être disponibles d'ici à la fin du mois de septembre 2022, pour atteindre plus de 12 millions en octobre et novembre.

"C'est une adaptation du vaccin original"

De quoi assurer la campagne de rappel pour les personnes les plus à risques. Car l'objectif de ces vaccins bivalents est clair : couplée à une vaccination contre la grippe, cette injection viserait à protéger les personnes les plus à risque de développer des formes graves du Covid-19, leurs proches et quelques professions du secteur médico-social, particulièrement exposées au virus.

Et bien que ces sérums ont été approuvé en urgence, sans attendre les résultat de l'étude clinique, cela n'a rien d'inquiétant, d'après le directeur des vaccins chez Pfizer France, David Lepoittevin. "Il ne faut pas forcément s'affoler puisque nous sommes sur un vaccin qui est une adaptation du vaccin original. Simplement, ce que l'on a modifié, c'est une partie de la séquence de façon à s'adapter au variant qui circule de façon la plus importante en ce moment. Globalement, le vaccin reste le même, il y a une petite adaptation, ce qui garantie beaucoup sa sécurité", précise-t-il à franceinfo.

De son côté, la HAS regrette l'absence de données cliniques sur le dernier-né de Pfizer, qui est actuellement en phase d'essai. Le laboratoire partagera ses données avec les autorités sanitaires en temps réel. A noter, enfin, que des commandes auprès des laboratoires Sanofi (monovalent Bêta) et espagnol Hipra (bivalent Alpha-Bêta), dont les vaccins sont encore étudiés par l'Agence européenne du médicament, ont également été passées, mais ne sont pas attendues avant la fin de l'année, selon la Direction générale de la Santé.