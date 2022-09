Santé : les nouveaux vaccins bivalents contre le Covid-19 bientôt disponibles

Depuis la rentrée, un pharmacien parisien vaccine davantage contre le Covid-19. Trois nouveaux vaccins, appelés bivalents, seront bientôt disponibles. En plus de cibler la souche originelle du virus, les vaccins bivalents Pfizer et Moderna cibleront Omicron et ses sous-variants. "On sait que ces vaccins induisent un taux plus important d'anticorps, par exemple contre Omicron, que les vaccins dont on dispose à l'heure actuelle", explique Pr Jean-Daniel Lelièvre, chef de service maladies infectieuses au CHU Henri-Mondor AP-HP de Créteil.

Des vaccins destinés aux personnes à risque

Dans un premier temps, ces doses de rappel de vaccins bivalents sont destinées aux plus de 60 ans, aux personnes avec comorbidités et aux femmes enceintes, ainsi qu'à l'entourage des personnes à risque et aux professionnels de santé. Pour autant, il ne faut pas attendre ces nouveaux vaccins pour recevoir sa dose de rappel. "Le virus repart à la hausse maintenant", indique le Pr Élisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations, haute autorité de santé.