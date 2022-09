Covid-19 : un million de tests réalisés en France en une semaine

Le nombre de contaminations au Covid-19 repart en forte hausse, et pour la première fois depuis bien longtemps, on a dépassé, vendredi 23 septembre, le million de tests réalisés en France en une semaine.

Dans une pharmacie parisienne, on teste à nouveau à tour de bras, dans la matinée du vendredi 23 septembre. Souffrant de toux et de fièvre, en pleine reprise de l'épidémie de Covid-19, un retraité n'a pas hésité une seule seconde à se faire tester. Une pharmacie de Montpellier (Hérault) fait aussi le constat de cette reprise du dépistage. Une enseignante est venue chercher un autotest pour son fils.

Un taux d'incidence qui poursuit sa reprise

20 personnes sont testées chaque jour dans cette pharmacie de Montpellier. Des chiffres encore loin des pics de la pandémie, mais c'est quand même deux fois plus que le mois dernier. "Avec le retour des enfants à l'école, on a eu pas mal de demandes de tests et d'autotests pour les cas contact", explique Ahmed Bensarfa, docteur en pharmacie à Montpellier. Dépistage dans les pharmacies, mais aussi dans les laboratoires : en France, au total, plus d'un million de tests ont été réalisés au cours de la semaine passée. Ces derniers jours, le taux d'incidence au Covid-19 a continué sa reprise, avec 293 cas pour 100 000 habitants.