Covid-19 : à quoi va ressembler la vie des non-vaccinés ?

Le pass sanitaire, sinon rien. Voilà ce qui dictera désormais nos activités quotidiennes, comme le titre le journal L'Ardennais. Et la vie des non-vaccinés va devenir de plus en plus compliquée. Le journaliste David Boéri fait le point.

Les contraintes vont commencer dès le 21 juillet pour les non-vaccinés. "Cette fois-ci, elles concernent tous les Français âgés de 12 ans et plus, cela représente près de 30 millions de personnes qui ne sont pas encore totalement vaccinées. Pour elles, les choses vont se compliquer. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera élargi à tous les lieux culturels et lieux de loisirs accueillant plus de 50 personnes", explique David Boéri.

Fortes incitations

Ce qui signifie une impossibilité d'aller au cinéma, au théâtre ou a un concert. De même, il y aura interdiction d'aller dans un musée ou un parc d'attractions. Et cette obligation sera encore élargie à partir du mois d'août. "Le pass sanitaire deviendra également obligatoire dans de très nombreux lieux accueillant du public, les cafés et restaurants, mais aussi les centres commerciaux, les hôpitaux et les maisons de retraite, mais aussi tous les voyages longue-distance, en avion, en train ou en car", résume le journaliste. À l'automne, pour convaincre les plus réticents, les tests PCR ne seront remboursés que sur prescription médicale.