Alpes-Maritimes : triste constat après une opération de nettoyage de fonds marins

Le constat est sans appel. Après une nouvelle opération de nettoyage des fonds marins, à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), ce sont, sans surprise, des centaines de kilos de déchets qui ont été repêchés. Cette année, la tempête Alex est également passée par là. Une quarantaine de bénévoles s'est mise à l'eau pour l'occasion.

Plus de 70% des déchets recueillis sont en plastique

Dans cette baie abritée, les détritus s'entassent vite. Sac à la main, les bénévoles ont ramassé jusqu'aux plus petits morceaux de plastique, souvent jetés par les plaisanciers. Après une matinée, les filets sont tristement remplis. L'association SOS Grand Bleu, qui agit depuis plus de 25 ans, constate que plus de 70% des déchets recueillis sont en plastique. Aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Une prise de conscience qui doit passer par les plus jeunes.