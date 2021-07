Personnel soignant : la vaccination avant le 15 septembre

Les soignants étaient concentrés sur les annonces du président de la République lundi 12 juillet. Comme attendu, Emmanuel Macron a confirmé la vaccination obligatoire de ces derniers avant le 15 septembre. "Concrètement, comment est-ce qu'on met les choses en place ? On va essayer de faire preuve de pédagogie pour que ça se passe du mieux possible", avoue Christelle Andres, directrice d'un Ehpad en Loire-Atlantique.



"Je me sens obligée de le faire "

Si la mesure annoncée par le chef de l'État a été bien accueillie dans l'ensemble, certains soignants se sentent pris au piège. "Je suis écœurée, je me sens clairement obligée de le faire sinon je perds mon emploi au 15 septembre", explique une soignante d'une clinique du Val-d'Oise. Pour le gouvernement, le taux de vaccination dans les établissements de santé est trop faible et le ministre de la Santé Olivier Véran a prévenu : les soignants qui ne seront pas vaccinés au 15 septembre ne pourront plus travailler et ne seront pas payés.