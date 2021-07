Vaccination anti-Covid 19 : la ruée vers les rendez-vous commence

Le mardi 13 juillet, de nombreux quidams sont venus sans rendez-vous, et 3 000 vaccinations sont prévues ce jour dans le centre de St-Quentin-en-Yvelines. Pas si loin d'une journée record, l'appel d'Emmanuel Macron semble avoir produit son effet. "Au vu du développement du variant, et des annonces qui ont été faites hier, j'ai souhaité me faire vacciner", explique une femme. "On est un peu réticent, mais bon, si on veut avoir accès à une vie beaucoup plus autonome et tout, je passe par la vaccination quoi", dit une autre.





Connexions en masse sur Doctolib



"On a découvert ce matin une arrivée de gens sans rendez-vous, près d'une centaine, et il a fallu modifier très vite l'organisation pour pouvoir les prendre en charge parce qu'ils nous rappelaient que le président de la République avait dit ça hier soir", devise Jean-Michel Fourgous, président du centre de vaccination. Sur les plateformes de rendez-vous en ligne comme Doctolib, l'effet est encore plus visible. Les connexions explosent : plus de 20 000 rendez-vous par minute.