Landes : à Hossegor, on doit remettre le masque

Pas de relâchement durant les vacances à Hossegor (Landes). Depuis vendredi 9 juillet, le port du masque est de nouveau obligatoire dans le centre-ville et, ce, tous les jours de la semaine. Locaux comme vacanciers se montrent compréhensifs et s'adaptent à cette nouvelle contrainte. "On n'a pas trop envie d'un quatrième confinement", résume une passante.





Une trentaine de communes concernées



Dans les rues commerçantes, les panneaux appellent au respect des gestes barrière. Haut lieu du tourisme dans les Landes, la commune veut éviter la propagation du virus et de son variant Delta, très présent dans le département. "Le port du masque est embêtant, mais on informe plutôt que de réprimander (...) le but c'est que les indices descendent et qu'on retrouve une liberté", explique Christophe Vignaud, maire divers droite de Hossegor. Une trentaine de communes sont concernées par le retour du port du masque. Cet arrêté préfectoral est maintenu dans les Landes jusqu'au 21 juillet.