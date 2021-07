Incroyable découverte dans la bouche d'une momie

C'est une découverte qui ne manque pas de mordant. Des chercheurs belges ont révélé des traces de soins dentaires sur Osirmose, une momie vieille de 2 700 ans. Grâce à l'impression 3D de la mâchoire, une entaille très nette révèle que ce dignitaire égyptien a souffert d'infections dentaires et a été traité localement.

Une technique peu commune

"Ce geste n'est plus pratiqué tel quel parce qu'aujourd'hui, il y a des antibiotiques", constate le Pr Raphaël Olszewski. Pour les archéologues, la découverte est exceptionnelle. Et pour cause, personne n'avait encore pu prouver l'existence de soins dentaires au temps de l'Égypte antique. Cette découverte a été rendue possible par l'utilisation d'une technique peu commune dans le monde de l'archéologie. Il y a six ans, 15 momies des musées royaux de Belgique ont été scannées. Une technique non-invasive pour ces objets fragiles et qui permet d'obtenir des images en deux et trois dimensions.