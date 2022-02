Restrictions liées au Covid-19 : fin du pass vaccinal, réouvertures… Comment les pays européens allègent les mesures

En Europe, l'heure du retour à la vie d'avant a-t-elle sonné ? Deux ans après le début de l'épidémie de Covid-19, la vague Omicron continue de déferler sur le Vieux Continent avec des taux d'incidence jamais observés depuis 24 mois. Mais de nombreux pays ont amorcé, ou préparent cet hiver, l'allègement des restrictions imposées aux citoyens pour lutter contre les contaminations, les hospitalisations et les décès.

Des décisions optimistes du Royaume-Uni ou au Danemark à la prudence des Pays-Bas, franceinfo passe en revue les allègements progressifs des diverses restrictions, alors que le virus pourrait devenir "endémique", comme l'ont récemment affirmé les autorités espagnoles.

L'abandon du confinement

C'est peut-être le signe le plus important de l'amélioration de la situation sur le continent : il n'y a plus aucun confinement national de la population sur le continent. Les Pays-Bas, qui l'avaient instauré mi-décembre pour éviter une explosion des contaminations pendant les fêtes de fin d'année, l'ont abrogé mi-janvier. En Autriche, le confinement des personnes non vaccinées décidé mi-novembre a pris fin lundi 31 janvier. Dès le lendemain, l'obligation vaccinale est cependant entrée en vigueur dans ce pays de neuf millions d'habitants.

La disparition du pass vaccinal ou sanitaire

Le pass vaccinal ou sanitaire, mis en place dans de nombreux pays pour inciter ou contraindre à la vaccination, est sur la sellette un peu partout en Europe. Si la France envisage, par la voix de son "monsieur Vaccin" Alain Fischer, de s'en séparer "d'ici à fin mars-début avril", plusieurs de ses voisins ont déjà sauté le pas. C'est le cas du Danemark, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Croatie ou de la région espagnole de Catalogne, où "une partie importante de la population est à nouveau susceptible d'être infectée par le virus indépendamment de son statut vaccinal ou du fait d'avoir déjà contracté la maladie", selon le gouvernement régional.

En Suisse, la majorité des cantons a opté pour la fin du contrôle du "certificat Covid" jeudi 17 février dans les restaurants et les établissements culturels du pays, selon l'évolution des chiffres des contaminations.

Les réouvertures de lieux publics

Le Danemark n'a pas seulement abandonné son "Coronapas", le pass sanitaire local. Le pays scandinave a aussi vu ses boîtes de nuit rouvrir mardi 1er février, quinze jours avant les discothèques françaises, mercredi 16 février. En Italie et en Catalogne, ces établissements, parmi les plus propices aux contaminations, ont rouvert vendredi, un jour après les boîtes de nuit de Suède.

Les Pays-Bas n'en sont pas encore là : les mesures imposées contre le Covid-19 y étaient drastiques depuis deux ans et le royaume a pour l'instant limité les réouvertures aux bars, aux restaurants et aux théâtres, le 26 janvier. Ils doivent toutefois fermer leurs portes à 22 heures, avec une capacité réduite.

La levée des jauges

Encore présentes au Pays-Bas ou en Pologne, les jauges ont été levées dans bon nombre de pays. Le dernier en date à avoir aboli ces limitations d'affluence est la Suède, mercredi 9 février, alors que la Finlande met un terme aux jauges pour les événements culturels et sportifs lundi 14 février.

La fin du port du masque

Face à Omicron, très contagieux mais entraînant moins de formes graves de la maladie que les précédents variants, faut-il laisser tomber le masque en intérieur ? C'est le choix qu'ont fait le Royaume-Uni et le Danemark, à l'avant-garde de la levée des restrictions sur le Vieux Continent. La grande majorité des cantons suisses ont décidé de limiter, à partir du jeudi 17 février, le port du masque aux transports et aux établissements publics et sanitaires.

D'autres pays sont plus prudents et préfèrent procéder par étapes. L'Espagne et l'Italie ont respectivement abandonné l'obligation du port du masque en extérieur jeudi et vendredi, une semaine après la France. Côté transalpin, où l'enseignement à distance a été abandonné pour les élèves du primaire et du secondaire vaccinés ou guéris du Covid-19, il faudra néanmoins être en mesure de porter un masque en cas d'attroupement dans la rue.

L'assouplissement des conditions de circulation

Progressivement, les conditions de déplacement s'assouplissent entre les pays après deux ans de multiples contraintes pour les populations. L'Italie, justement, a mis fin à la quarantaine obligatoire pour les visiteurs venant d'autres pays de l'Union européenne : ils n'auront désormais qu'à présenter un pass sanitaire. A Chypre, les conditions d'entrée sur l'île seront levées le 1er mars pour ceux qui ont reçu trois doses de vaccin.

Depuis vendredi, les voyageurs entièrement vaccinés arrivant au Royaume-Uni seront quant à eux dispensés de tout dépistage. Les voyageurs non entièrement vaccinés n'auront quant à eux plus besoin de s'isoler et de réaliser un test huit jours après leur arrivée. Ils devront cependant toujours avoir été testés négatifs deux jours avant leur entrée et faire un test PCR après leur arrivée.