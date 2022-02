Covid-19 : le masque n’est plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février

Depuis ce matin du mercredi 2 février, terminé les masques en extérieur et les jauges dans les lieux accueillant du public. Le calendrier d’allègement des restrictions sanitaires a débuté. Bientôt, un nouveau protocole dans les écoles devrait faire son apparition.

Depuis le mercredi 2 février, le port du masque n’est plus obligatoire à l’extérieur partout en France. Dans les rues de la capitale, il reste pourtant encore visible car certains n’étaient pas au courant. "On ne s’y retrouve plus, ça change tout le temps", peste un homme. "C’est plutôt une bonne chose. Je pense qu’à un moment donné, il faut laisser les gens vivre normalement", selon un passant.

Un possible allègement dans les écoles à venir

D’autres, au contraire préfèrent garder le masque comme sur un marché à Rennes (Ille-et-Vilaine). "Je trouve que c’est une précaution et puis on est habitués aussi maintenant", déclare une femme. Des questions se posent désormais sur la fin du masque à l’école. Les parents sont divisés sur le sujet. L’exécutif devrait annoncer des allègements à l’école pour la rentrée de février prochain.