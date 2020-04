INFOGRAPHIES. Coronavirus : ce qu'il faut faire (et ne pas faire) avec votre masque

L'une des règles essentielles est de ne plus toucher le masque une fois que vous l'avez positionné sur votre visage.

L'Académie nationale de médecine a recommandé, début avril, de rendre obligatoire le port du masque lorsque la population sera sortie du confinement le 11 mai, comme l'a annoncé Emmanuel Macron. Mais beaucoup de Français en portent déjà pour sortir, car les scientifiques craignent une contamination par le coronavirus par voie aérienne, notamment par le simple fait de parler à quelqu'un.

Alors, si vous avez déjà la chance d'en avoir un, comment bien utiliser ce masque anti-projections (de type chirurgical) ? Franceinfo fait le point sur les bonnes pratiques à adopter car, mal utilisé, le port du masque peut s'avérer contre-productif.

Les bons gestes à adopter pour porter un masque. (AWA SANE / FRANCEINFO)

Les erreurs à ne pas commettre avec son masque. (AWA SANE / FRANCE INFO)

1 Identifier le bas et le haut du masque

Avant de manipuler un masque, vous devez impérativement vous laver les mains avec du savon ou les désinfecter avec un gel hydroalcoolique.

Prenez le temps d'identifier le sens dans lequel le masque doit être positionné. Le masque chirurgical possède une barre métallique, qui doit être placée sur le haut du visage car elle sert à pincer la narine.

Si votre masque possède une couleur, cette couleur est forcément toujours à l'extérieur.

2 Bien positionner le masque sur son visage

Attrapez votre masque par les élastiques et passez-les derrière vos oreilles. Dépliez votre masque de façon à ce qu'il recouvre bien le nez et le menton. Pincez la barrette métallique sur le nez pour ajuster le haut du masque.

Quand vous soufflez, vous ne devez pas avoir d'air dans les yeux. Si vous portez des lunettes et que vous avez de la buée sur vos verres, cela signifie que le masque est mal positionné. Prenez le temps de l'ajuster pour ne pas avoir à y toucher ensuite.

3 Ne pas le toucher pendant que vous le portez

Une fois qu'il est positionné, vous ne devez en aucun cas le toucher. Le fait de toucher la partie principale du masque risque en effet de le contaminer. Il ne faut pas non plus l'enlever ou le baisser pour découvrir sa bouche et s'adresser à quelqu'un, par exemple. Encore moins le laisser pendre autour du cou comme un foulard.

Un masque chirurgical a une durée de vie de quatre heures environ. Il ne faut donc pas réutiliser un masque à usage unique. Une fois que le masque a été retiré, on ne le remet pas sur son visage. Si le masque s'humidifie, il faut le remplacer par un nouveau masque.

4 L'enlever en l'attrapant par les élastiques

Avant de le retirer, lavez-vous ou désinfectez-vous les mains. Si vous portez des gants, retirez-les.

Attrapez de nouveau le masque par les élastiques et, sans toucher l'avant du masque, jetez-le dans une poubelle fermée.