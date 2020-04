INFOGRAPHIE. Coronavirus : comment entretenir les masques de protection en tissu ?

L'Académie de médecine recommande de généraliser le "masque anti-projection" dans l'espace public.

Multicolore ou uni, à pois, à rayures, à motifs ou tout simple, il va devenir l'accessoire indispensable à votre panoplie. Réutilisable, le masque en tissu constituera en effet une des clés d'un déconfinement réussi. Le porter est déjà recommandé, comme d'autres masques "grand public" anti-projections, par l'Académie de médecine, dans un communiqué publié mercredi 22 avril.

Comment entretenir ces protections qui doivent couvrir le nez et la bouche, et ne doivent pas être utilisées plus de quatre heures ? De façon générale, le masque barrière en tissu doit être lavé à chaque fois qu'il a été utilisé, sachant que cette utilisation ne doit pas dépasser une durée de quatre heures. D'où ce premier conseil, plutôt évident : il faudra s'en procurer plusieurs, pour pouvoir les faire tourner.

Dans son guide sur les masques barrières, l'Association française de normalisation (Afnor) préconise également de laver cette protection chaque fois qu'elle est "souillée", "mouillée", ou mal positionnée sur le visage. Pour être correctement mis, le masque doit couvrir le nez et la bouche, et ne doit pas être mis en position d'attente sur le front ou autour du cou. Voici quelques conseils pour un entretien optimal.

Avant le lavage

Pour ceux qui possèdent une machine à laver, l'Afnor précise dans sa FAQ qu'il n'est pas nécessaire de désinfecter systématiquement le tambour avant de laver vos masques. L'organisme recommande néanmoins de "faire un lavage à vide préalable" si vous avez "malencontreusement ajouté un masque usagé avec d’autres vêtements, lors d’un lavage avec une température inférieure à 60°C". Dans ce cas, il faut procéder, avant lavage, à un rinçage du tambour à froid avec de la javel. Ou faire tourner à vide la machine à laver à 60 °C ou 95 °C, sans essorage.

Au moment du lavage

Il convient de laver vos masques en vous servant de votre lessive habituelle, à une température de 60 degrés, pendant au moins 30 minutes, idéalement en machine, sinon à la main. L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée.

Enfin, il vaut mieux ne pas utiliser d'autre produit que votre lessive habituelle, car tout autre produit pourrait dégrader le tissu du masque.

Le séchage

Les masques en tissu ne doivent pas être séchés à l'air libre, car cela prend trop de temps. L'Afnor estime qu'il faut "procéder au séchage complet du masque dans les deux heures qui suivent le lavage". Il faut donc, quand c'est possible, les passer au sèche-linge, après avoir nettoyé les filtres, ou encore jouer du sèche-cheveux. Toutes les couches du masque doivent être complètement sèches.

Ultime étape avant de le ranger : inspecter visuellement le masque. Si on observe la moindre détérioration (usure, déformation, trou, etc.), il faut le jeter.

Si le lavage est impossible

Il n'est pas recommandé de passer le masque au four à micro-ondes et le fer à repasser à vapeur ne remplace pas davantage le lavage. Enfin, il est absolument déconseillé d'utiliser de la javel ou de l'alcool pour désinfecter un masque. Non seulement ces deux produits risquent d'altérer la qualité du masque en dégradant le tissu, mais l'eau de Javel est en outre dangereuse pour la santé (avec des risques d'irritation pour la peau, ou de troubles respiratoires).

Réalisé par des médecins, le site "stop-postillons" donne néanmoins ce conseil, si l'on ne peut pas désinfecter son masque tout de suite : "le garder dans une boîte hermétique (par exemple une boite en plastique désinfectée avec de l'eau de Javel)", puis "attendre 1 semaine".