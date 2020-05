DIRECT. Coronavirus : Emmanuel Macron dévoile mercredi matin les grandes orientations d'un "plan pour la culture"

#CORONAVIRUS L'Amérique latine a dépassé le seuil des 15 000 décès dus au Covid-19. Après le Brésil (7 921 décès et 114 715 contaminations), les pays les plus touchés sont le Mexique (2 271 décès et 24 905 contaminations) puis l'Equateur (1 569 décès et 31 881 contamlinations).