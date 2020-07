Coronavirus : voici la liste des lieux publics clos dans lesquels le port du masque sera obligatoire dès lundi

Parmi les lieux concernés, on trouve les commerces, les administrations, les banques et les marchés couverts.

On connaît enfin la liste des lieux publics clos dans lesquels le port du masque sera obligatoire dès lundi 20 juillet. Seront concernés : les lieux où le port du masque est déjà obligatoire, comme les établissements recevant du public (tels que définis par l'arrêté du 25 juin 1980), a indiqué dimanche la direction générale de la santé à France Télévisions. Mais aussi quatre autres types de lieux : les commerces, les administrations, les banques et les marchés couverts. Par ailleurs, "dans les autres catégories d'établissements, il peut, comme aujourd'hui, être rendu obligatoire par l'exploitant", indique la DGS, qui rappelle également que cette obligation intervient "en complément de l'application des gestes barrières".

Voici la liste des établissements concernés :

- Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas

- restaurants et débits de boissons ;

- hôtels et pensions de famille ;

- salles de jeux ;

- établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;

- bibliothèques, centres de documentation ;

- établissements de culte ;

- établissements sportifs couverts ;

- musées ;

- établissements de plein air ;

- chapiteaux, tentes et structures ;

- hôtels-restaurants d'altitude ;

- établissements flottants ;

- refuges de montagne.

- les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports.

- magasins de vente, centres commerciaux ;

- administrations et banques ;

- marchés couverts.