DIRECT. Coronavirus : le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos

#CORONAVIRUS @Avosmasques : Je vous rappelle par ailleurs que, s'il n'est pas obligatoire partout, le port du masque fait partie des gestes barrières recommandés pour limiter le plus possible la circulation du coronavirus. C'est une mesure de protection pour vous, et pour les autres. Je ne peux donc que vous encourager à porter un masque lorsque vous risquez d'être à moins d'un mètre d'autres personnes, et à respecter les mesures de distanciation sociale (dont voici un rappel en vidéo !).