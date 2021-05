Culture : quelle est l’ampleur des pertes liées à la crise sanitaire pour le secteur ?

C. Sergent

Le pass culture, dont Emmanuel Macron le coup d’envoi vendredi 21 mai, est l’un des dispositifs visant à accompagner la relance du secteur culturel, très affecté par la crise sanitaire. "Le Sénat a publié un rapport mi-mai sur les pertes accusées par le secteur depuis un an. Pour le spectacle vivant, elles s’élèvent 2,3 milliards d’euros, avec une activité qui a chuté de 84%. Pour le cinéma, c’est un milliard d’euros de pertes, et une fréquentation en baisse de 70%. Même ordre de grandeur dans les musées, avec 72% de visiteurs en moins et des pertes de 217 millions d’euros", détaille la journaliste Claire Sergent sur le plateau du 23 Heures.

11 milliards d’euros d’aides de l’État

Autre exemple des effets de la pandémie sur la culture, avec la tour Eiffel qui devra attendre le 16 juin pour rouvrir ses portes. Entre 2020 et 2021, le monument a perdu 120 millions d’euros. "C’est la mairie de Paris qui va la recapitaliser", précise Claire Sergent. De même, le secteur culturel a été soutenu par l’État depuis le début de la crise sanitaire. Depuis mars 2020, le gouvernement a mis 11 milliards d’euros sur la table pour soutenir le monde de la culture, et prévoit une enveloppe supplémentaire de 148 millions d’euros.