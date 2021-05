Reprise en fanfare du cinéma : 300 000 spectateurs le jour de la réouverture des salles

Les cinémas ont attiré plus de 300 000 spectateurs pour leur réouverture mercredi 19 mai, autant qu'un mercredi "classique" d'avant la pandémie, sans jauge ni couvre-feu, a indiqué le spécialiste du box-office Comscore. Le lendemain, le 20 mai, on a compté 150 000 entrées.

Au total, environ 305 000 cinéphiles ont retrouvé le chemin des salles, montrant que "les spectateurs ont voté avec leurs pieds" pour le cinéma après six mois de fermeture, a déclaré Eric Marti, le patron de Comscore en France.

Vague d'optimisme

La performance est d'autant plus notable qu'une jauge d'un siège sur trois est appliquée dans les cinémas, et qu'il n'y a pas de séance du soir en raison du couvre-feu à 21 heures. Tout le pays est concerné par ce succès, même les salles les plus petites ont pris part à cet élan.

Quelle journée absolument exceptionnelle ! Vous avez été extrêmement nombreux à revenir hier dans nos cinémas. Merci à tous pour ces incroyables scores d'entrées dès le 1er jour ! #ensemblechezugc pic.twitter.com/nbImxKoIGD — UGC (@UGCcinemas) May 20, 2021

Il faudra attendre quelques jours pour voir si la tendance se confirme. Dès le lendemain jeudi, on enregistre 150 000 entrées (70% des entrées de 2019 à la même période). Les nombreuses sorties à venir, dont les films oscarisés The Father (26 mai) ou Nomadland (9 juin) suscitent l'espoir, a ajouté Eric Marti.

Une perspective d'autant plus heureuse que d'ici la mi-juillet de nombreuses manifestations fêteront le 7e Art, parmi lesquelles la Fête du cinéma le 30 juin et le Festival de Cannes à partir du 6 juillet.

Forte fréquentation du jeune public

Du côté des nouveautés, c'est le jeune public qui tire la fréquentation en ce mercredi : le manga pour ados Demon Slayer a attiré 58 500 spectateurs dès le premier jour, devant Tom et Jerry 34 388 spectateurs. La comédie Mandibules de Quentin Dupieux est troisième avec 22 140 spectateurs, selon Comscore.

Du côté des reprises, Adieu les cons d'Albert Dupontel, couronné par sept César, fait aussi bien qu'à sa sortie avant le dernier confinement (62.929 entrées), devant ADN de Maïwenn (18 102) et Drunk du danois Thomas Vinterberg (14 490).