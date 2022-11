Covid-19 : le gouvernement recommande les gestes barrières

Face à la neuvième vague de Covid-19, la Première ministre Élisabeth Borne a demandé aux Français de porter le masque sanitaire, notamment dans les transports.

Des masques, des tests antigéniques, et comme un air de déjà-vu. Après une brève accalmie, alors que les gestes barrières semblent déjà loin, l'épidémie de Covid-19 repart avec une neuvième vague. Face aux risques de tensions hospitalières, le gouvernement sonne l'alerte. "Aider nos soignants, c'est être vigilant ensemble. Je lance un appel solennel : respectons les gestes barrières, portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité, comme les transports en commun", a déclaré la Première ministre Élisabeth Borne à l'Assemblée nationale, mardi 29 novembre.

Plus de 48 000 cas positifs recensés

Vendredi 25 novembre, plus de 48 000 cas positifs ont été recensés, soit une hausse de 46% en sept jours. La semaine dernière, plus de 4 500 hospitalisations et 400 décès ont été enregistrés. Les admissions en soins critiques ont elles augmenté de 22%. Un rebond qui n'étonne pas les épidémiologistes en cette saison, avec la baisse des températures. Si le nombre d'hospitalisations reste inférieur au niveau observé cette année, il pourrait cependant mettre à mal le système de santé français, déjà en difficulté dans cette période hivernale.