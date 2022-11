VIDEO. "Le virus n'a pas disparu" : face au rebond de l'épidémie de Covid-19, Elisabeth Borne appelle à porter le masque dans les transports en commun

"L'épidémie de Covid repart, avec plus de 40 000 cas détectés par jour et une progression de plus de 10% des hospitalisations sur une semaine", a souligné la Première ministre face à l'Assemblée nationale.

"Vous avez raison de tirer la sonnette d'alarme." Interrogée sur le rebond de l'épidémie de Covid-19 en France, mardi 29 novembre, Elisabeth Borne a appelé à "porter le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité, comme les transports en commun". "L'épidémie de Covid repart, avec plus de 40 000 cas détectés par jour et une progression de plus de 10% des hospitalisations sur une semaine, une hausse de 22% des hospitalisations en soins critiques et 400 décès [liés au] Covid la semaine passée", a listé la Première ministre, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Cette nouvelle vague nous le rappelle, le virus n'a pas disparu : l'épidémie frappe encore, tue encore."

Elisabeth Borne a souligné que ce rebond, qui coïncide avec une épidémie de bronchiolite et une épidémie de grippe, allait encore accroître la tension dans les services hospitaliers. "Des mesures ont été prises, notamment le déclenchement du plan Orsan, pour mobiliser l'ensemble des personnels et accroître les capacités de prise en charge, ainsi que la mobilisation par les ARS et les préfets pour coordonner l'ensemble des acteurs de terrain", a relevé la Première ministre. "Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble, a-t-elle toutefois insisté. Je lance un appel solennel : respectons les gestes barrières. (...) Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies."