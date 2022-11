États-Unis : les enjeux de la rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden

Emmanuel Macron entame une visite d'État de trois jours aux États-Unis, mardi 29 novembre. Le Président français et Joe Biden devraient aborder plusieurs sujets stratégiques, comme la guerre en Ukraine, les prix du gaz et la concurrence déloyale.

Emmanuel Macron doit atterrir à Washington, dans la soirée du mardi 29 novembre, pour effectuer sa deuxième visite d’État sur le sol américain. La première s’était déroulée sous le mandat de Donald Trump. Cette fois-ci, il va rencontrer Joe Biden. Si certains pensent qu’il s’agit là d’un moyen de se faire pardonner la vente annulée des sous-marins par l'Australie en 2021, des diplomates assurent que cette invitation s’inscrit dans le partenariat stratégique entre les deux pays.

La France, un partenaire majeur en Europe

La guerre en Ukraine devrait une fois de plus se trouver au centre des discussions. L’importance au niveau diplomatique et politique que possède la France sur le sol européen est fortement appréciée outre-Atlantique. "La France est vraiment un partenaire majeur en Europe. Il y a une volonté d’avoir la France à bord", décrypte Marie Jourdain, chercheuse à l’Atlantic Council. Aussi, les prix du gaz et la concurrence déloyale devraient être discutés durant la visite d’Emmanuel Macron.