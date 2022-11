Guerre en Ukraine : les civils à l'épreuve du froid

Les conditions climatiques glaciales en Ukraine menacent les habitants, souvent contraints de vivre sans chauffage et dans le noir en raison des bombardements russes.

À Vyshgorod, dans la banlieue nord de Kiev (Ukraine), rien n'a été reconstruit depuis l'offensive russe du printemps dernier qui a failli faire tomber la capitale ukrainienne. L'armée de Vladimir Poutine s'est repliée loin de la ville. Mais depuis quelques jours, un nouvel ennemi a fait son apparition : l'hiver. "Notre appartement est détruit, les murs sont fissurés, les fenêtres et le balcon sont brisés. Tout est ruiné, j'espère que l'hiver ne sera pas trop rigoureux", confie une femme, mardi 29 novembre.

Des températures négatives la nuit

Les températures sont négatives la nuit, et le mercure atteint péniblement 1 ou 2 °C la journée. Une tente chauffée grâce à un groupe électrogène est le seul moyen pour trouver un peu de réconfort. Les habitants y viennent se ressourcer à tour de rôle. "Chez nous, il n'y a quasiment ni électricité, ni chauffage", déplore une femme. Dans les localités du Donbass, reprises par les Ukrainiens, les pulls et les vestes sont devenues des armes défensives. C'est au prix de la débrouille et de la solidarité que les habitants espèrent gagner la guerre.