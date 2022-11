Guerre en Ukraine : plongé dans le noir et le froid, le pays entre dans une guerre psychologique

"70 missiles ont été tirés encore au-dessus du pays. Des frappes qui visaient une nouvelle fois de sites énergétiques, du côté de Kiev, Kharkiv, Lviv, Mikolaïv, Zaporijia, et Odessa où nous nous trouvons", rapporte Stéphanie Perez, envoyée spéciale en Ukraine, jeudi 24 novembre. "Désormais, l’objectif de Vladimir Poutine se confirme. À défaut d’avancer militairement sur le terrain, il s’agit de plonger l’Ukraine dans le noir et dans le froid, et de miner le moral de la population", indique la journaliste.



"On emmaillote les bébés, on dort en anorak "

Une population, décrit la journaliste "que l’on sent de plus en plus fébrile. Par exemple, hier soir sur Odessa, l’électricité et l’eau ont subitement été coupés. La population a complètement paniqué, parce qu’il fait autour de zéro degré et les températures vont chuter", décrit Stéphanie Perez. "On emmaillote les bébés, on dort en anorak, on allume le gaz quelques heures. Une situation très critique qui fait craindre à une représentante de l’ONU un hiver catastrophique", indique la journaliste, depuis Odessa.