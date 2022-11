Santé : un fort risque d’épidémie de grippe

Le répit ne semble pas pour tout de suite dans les hôpitaux français. Après le Covid-19, puis la bronchiolite, la grippe vient frapper l’Hexagone et les Outre-mer. Frédérique Prabonnaud fait le point sur le plateau du 12/13.

La crainte d’une épidémie de grippe précoce est forte en France, jeudi 24 novembre. La Martinique, Mayotte et la Réunion sont déjà touchées. "Dans l’Hexagone, après la Bretagne, quatre autres régions viennent de passer en phase de pré-épidémie : Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Île-de-France et Normandie", souligne Frédérique Prabonnaud. "On reste sous les seuils épidémiques, mais le nombre de cas de syndromes grippaux augmente : +65 % sur une semaine", ajoute-t-elle.



Un système de santé fragile



Une arrivée précoce qui tranche avec l’an dernier, où l’épidémie s’était déclenchée tardivement. Une épidémie pas forcément virulente, mais qui pourrait mettre à l’épreuve le système de santé français. "Si on regarde du côté de l’hémisphère sud, pendant l'hiver austral, ils ont eu de nombreux cas, mais pas plus de cas graves. Ici, ce qui peut inquiéter, c’est que le système de santé est déjà confronté à une épidémie de bronchiolite qui n’a pas atteint son pic et peut-être à un nouvelle vague Covid qui s’amorce", s’inquiète la journaliste. D’autant plus que la campagne de vaccination a du mal à démarrer.