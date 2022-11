Alimentation : les enfants valident leurs menus de cantine

Dans les Alpes-Maritimes, à Mandelieu-la-Napoule, la cantine a fait tester ses plats aux écoliers, et ils ont pris ce rôle très à cœur.

Face au chef de cuisine, voici le jury du jour : 50 élèves de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes). Premier plat, et premières impressions. Gâteau carottes-tomates, poisson sauce provençale ou crème chocolat, les enfants dégustent deux entrées, deux plats et deux desserts. Un questionnaire leur permet de noter notamment l’odeur du plat. Mais pas la texture, regrette Adrien : "la texture est un peu trop mousse, elle devrait être un peu plus solide".



Pour être validé, le plat doit obtenir au moins 70 % d’avis favorables

“Faire un test avec des pâtes ou des pizzas, on n’a pas besoin. On sait que l’enfant il aime ça. Notre job, en tant que restaurateur pour les enfants, c’est vraiment de leur faire découvrir des nouvelles saveurs”, déclare Sylvain Chevallier, responsable innovation culinaire chez Elior France. Pour qu’un plat soit validé, il doit obtenir au moins 70 % d’avis favorables.